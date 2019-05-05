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СМИ: при крушении военного вертолета в Венесуэле погибли семь человек
РИА Новости
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ещё 6
12 минут назад
Фото:
Reuters
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5
Все находившиеся на борту военного вертолета, разбившегося в
Венесуэле
, погибли, сообщает портал Globovision.
Вертолет упал утром в штате Миранда. Он был обнаружен в горной местности.
Среди погибших три капитана, два майора и два подполковника.
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