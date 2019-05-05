СМИ: при крушении военного вертолета в Венесуэле погибли семь человек

Все находившиеся на борту военного вертолета, разбившегося в Венесуэле , погибли, сообщает портал Globovision. Вертолет упал утром в штате Миранда. Он был обнаружен в горной местности. Среди погибших три капитана, два майора и два подполковника.