«Огонь закидывали землей»: как горит Забайкалье

За неделю природные пожары в Забайкалье уничтожили около 100 жилых домов и погубили тысячи животных. Местные власти оценили ущерб в 1 млрд рублей. По словам врио главы региона, более 85% населенных пунктов не имеют пожарных формирований. Из-за этого жителям приходилось ждать, пока пожарные приедут из соседних сел и городов. «Газета.Ru» рассказывает, как люди подручными средствами тушили горящие дома и почему не удалось избежать трагедии, несмотря на то что Забайкалье горит каждый год.

Природные пожары в Забайкалье начались 19 апреля. Пламя распространилось очень быстро из-за порывистого ветра и высокой температуры (+20°С).

В регионе до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Пожары охватили южную и юго-восточную часть края. По состоянию на 25 апреля горит около 16,5 тыс. гектаров леса.

17 населенных пунктов оказались в огне, стихия почти полностью уничтожила несколько из них. В крае сгорели около 100 жилых домов. Пострадала 141 животноводческая стоянка, от из них 30 остался лишь пепел. По данным регионального Минсельхоза, потеряны 8021 тонн кормов и около 350 тонн зерновых культур. В пожарах погибли почти 10 тыс. овец, 1 277 голов крупного рогатого скота, 489 лошадей, 118 свиней и 1,8 тысячи птиц.

По данным СК, в результате пожаров 36 человек получили термические ожоги и другие травмы. Восемь из них были госпитализированы — в том числе в тяжелом состоянии. Как сообщили в региональном Минздраве, двое пациентов были прооперированы и сейчас находятся в реанимации.

Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице. Мужчину доставили в краевой ожоговый центр 14 апреля с помощью борта санавиации. В результате пожара он получил ожоги 40% кожного покрова. «Врачи сделали все возможное, однако спасти пациента не удалось, он скончался 19 апреля», — пояснили в ведомстве.

24 апреля глава МЧС Евгений Зиничев , комментируя пожары в Забайкалье, назвал их стихийным бедствием. По его словам, даже при большом количестве сил и средств бороться с пожарами «было достаточно сложно». «В большинстве случаев превентивные мероприятия были. Причина — ветер. Даже при наличии значительных сил Усть-Ималку, например, нельзя было отстоять», — пояснил Зиничев. Он отметил, что чаще всего причиной пожаров становились палы сухой растительности.

В течение недели, когда горело Забайкалье, местные жители публиковали фотографии пожаров и населенных пунктов, охваченных пламенем.

Значительная часть Александрово-Заводского района превратилась в пустыню, покрытую пеплом. Судя по спутниковым данным МЧС и Рослесхоза , пожар начался у села Бутунтай с возгорания, которое было локализовано, однако не потушено окончательно. Штормовой ветер за несколько часов перенес огонь на расстояние более 20 км к селу Чиндагатай.

Житель населенного пункта Арсений рассказал «Газете.Ru», что пожар в их селе начался 19 апреля около 15.00 по местному времени (09.00 мск). Пламя охватило хозяйственные постройки — пострадало много животных. Два жилых дома и сельский магазин полностью сгорели. Местным жителям, которые потеряли дома, выплатили по 10 тыс. руб в качестве гуманитарной помощи.

«Кто-то сочувствует людям, у которых сгорели дома, а кто-то злорадствует», — рассказал Арсений, добавив, что огонь приближался к их селу каждый год, но пожара в самом населенном пункте никогда не было. Сейчас село вне опасности — горит лес недалеко от Чиндагатая, но его тушат пожарные, приехавшие из соседних городов.

Жителям Чиндагатая относительно повезло — в селе есть пожарная часть с тремя машинами. После возгорания домов сюда также смогли приехать машины из соседних сел. Село Шара, которое находится всего в 11 км от Чиндагатая, сгорело практически полностью. Как сообщало издание «Чита.ру», за несколько часов до начала пожара полыхала близлежащая степь — ее от Шары отделяет высокая сопка. Пламя постепенно забралось на возвышенность, а после того, как ветер снес вниз тысячи раскаленных угольков из березняка на вершине, загорелись дома у подножия сопки.

По словам местного библиотекаря, последний пожар в Шаре был еще до революции. Как и в случае с Чиндагатаем, каждый год пламя полыхало в непосредственной близости от населенного пункта, но еще ни разу огонь не добирался до домов. В 2019 году село потеряло свою единственную библиотеку вместе с 5 тыс. книг. Кроме того, уничтожены большинство жилых зданий.

Полностью сгорел хлев и вместе с ним — домашние животные. Как рассказывали очевидцы, на земле после пожара лежали обугленные трупы животных и рогатые черепа. Огонь уничтожил и мост через ручей на дороге, ведущей к селам Шара и Шаракан — сначала сгорел деревянный настил, а затем обрушились кирпичные опоры. Теперь ремонтники делают временный объезд.

После пожаров в село Шара приехали журналисты. В населенном пункте не проведены интернет, мобильная связь, а спутниковый таксофон отключили несколько лет назад за нерентабельностью. О приближении огненной стены местные жители узнали случайно — сельский староста Олег Мурзин выехал в соседнее село Александровский Завод и по пути наткнулся на пожар. Он развернул машину и поехал обратно, чтобы предупредить других жителей о надвигающейся беде.

Люди пытались спасти свои дома, однако справиться с огнем не удалось. Пожар полностью потушили лишь на следующий день, когда в села прибыли пожарные из близлежащих частей. Сам Мурзин в пожаре потерял хозяйство: погибли свиньи, птица и собаки. Несколько коров спаслись от огня у реки.

«Как дальше жить? Как придется. Че как жить? Пока у всех шок, как придем в себя — порешаем», — рассказал сельский староста.

В село Унда в Балейском районе пожарные тоже добрались не сразу. Как рассказали местные жители Антон и Никита, из-за суматохи люди не сразу обратились в экстренные службы. Первое время они тушили огонь своими силами.

«Сначала опустошили водокачку, но электричество вырубили и вода кончилась. Потом огонь просто закидывали землей и на тракторах привозили фляги и бочки с водой с речки», — сообщил Антон «Газете.Ru».

В результате в селе пострадали несколько квартир и домов, которые теперь придется отстраивать заново. Погорельцы на время переехали к родственникам.

Врио губернатора края уже заявил о том, что власти выплатят пострадавшим при пожарах компенсации от 10 до 400 тыс. руб. — краевая и районные комиссии сейчас составляют списки жителей, которых затронули пожары. Все пострадавшие получат по 10 тыс. руб. единовременной материальной помощи. По 50 тыс. рублей на каждого выплатят гражданам, которые утратили имущество частично, по 100 тыс. — полностью. Люди, в результате пожаров получившие травмы, получат по 200 и 400 тыс. руб.

Местным властям также предстоит восстановить разрушенные здания и инфраструктуру. Александр Осипов пообещал, что до 1 июля будут очищены и рекультивированы территории, до 15 октября — восстановлены разрушенные мосты. К этой же даты власти планируют обеспечить жильем всех погорельцев, которые лишились своих домов.

Говоря о причинах обширных пожаров, Осипов отметил, что в крае катастрофически не хватает пожарных формирований. По его словам, 70% населения проживает «в населенных пунктах от 500 человек и меньше».

На 880 населенных пунктов приходится лишь 111 пожарных формирований, то есть 87% (769) населенных пунктов остаются без собственных средств быстрого пожарного реагирования.

«В эти населенные пункты должны прибывать пожарные силы в течение 20 минут в сельской местности. 230 населенных пунктов не соответствуют нормативам такого прибытия», — пояснил врио главы региона.

Кроме того, в пожарных формирований не хватает почти половины работников. При нормативной численности 2,5 тыс. человек в бригадах задействованы лишь 1,4 тыс. работников.

Осипов считает, что нехватка пожарных формирований и кадров связана с недостатком финансирования. И это несмотря на то, что Забайкалье чаще всего происходят лесные пожары. Врио губернатора обратился к президенту с просьбой оказать дополнительную финансовую поддержку, которая поможет организовать необходимые силы для того, чтобы справиться с возгораниями.

«Газета.Ru» направила в МЧС России запрос с просьбой рассказать, почему в регионе, который каждый год страдает от природных пожаров, не хватает средств и кадров для того, чтобы справиться с ними. Кроме того, редакция спросила, какие меры предпринимаются в начале пожароопасного сезона, чтобы избежать печальных последствий. На момент публикации материала ответ не поступил.