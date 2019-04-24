Financial Times (Великобритания): Япония пытается опередить Россию и Китай в поисках истребителя Ф-35

США и Financial Times (Великобритания) , свидетельствует информация о том, что к поискам разбившегося у берегов Японии Ф-35 присоединилось новейшее японское исследовательское судно «Каймэй». Япония всерьез обеспокоены, что технологические секреты американского истребителя-невидимки могут попасть в руки России или Китая . Об этом, как пишет, свидетельствует информация о том, что к поискам разбившегося у берегов Японии Ф-35 присоединилось новейшее японское исследовательское судно «Каймэй».

Япония отправила самое передовое исследовательское судно на поиски пропавшего истребителя Ф-35 (F35), чтобы успеть вернуть сверхсекретные технологии, прежде чем до них доберутся Россия или Китай.

Спущенное на воду три года назад исследовательское судно «Каймэй» (Kaimei) министерства науки Японии присоединится к американским и японским силам, осущетвляющим поиски фюзеляжа самолета, который упал в океан на северо-востоке от Японии 9 апреля.

Решение Японии отправить гражданское судно на поиски самолета подчеркивает два момента: беспокойство за возможность утраты сверхсекретных технологий, а также необходимость понять причину того, почему новейший самолет внезапно исчез с радаров.

«В настоящее время по просьбе министерства обороны и морских сил самообороны Японии к поискам подключилось судно японского агентства морских геологических наук и технологий, — сказал министр обороны Такэси Ивайя (Takeshi Iwaya). — «Каймэй» оснащен эхолотами, магнитометрами и беспилотной подводной лодкой, способной опускаться на глубину до 3000 м для исследования морского дна».

Считается, что разбившийся Ф-35 затонул на глубине 1500 м, что значительно ниже рабочей глубины обычной подводной лодки. Пентагон и японские военные власти настаивают на том, что нет никаких шансов, что Россия или Китай доберутся до места крушения раньше них.

У Японии в данном районе есть пять военных кораблей и три корабля береговой охраны, а также несколько патрульных самолетов. Ивайя заявил, что США зафрахтовали частное судно «Ван Гог» (Van Gogh), предназначенное для проведения глубоководных работ. Судно оснащено кранами, способными поднимать грузы с глубины до 3000 м.

Истребители Ф-35 производства корпорации «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) поступили на вооружение США в 2015 году после долгих лет разработки. Самолет с пониженной заметностью для радаров, как ожидается, будет основным истребителем США и их союзников в первой половине XXI века. Детали конструкции самолета, оборудование и радиопоглощающие покрытия являются секретными разработками, и если бы какая-либо часть Ф-35 попала в руки оппонентов, это нанесло бы существенный удар по безопасности использования самолетов.

Существует история тайных операций по спасению военной техники для ее последующего восстановления. Например, в 1974 году ЦРУ тайно подняло часть советской подводной лодки, которая затонула к северо-западу от Гавайев за шесть лет до проведения операции.

ВВС, эксплуатирующие Ф-35, также должны срочно установить причины крушения самолета и того, почему пилот не смог катапультироваться или сообщить о возникшей проблеме. Необходимо убедиться, что дорогостоящий самолет безопасен для полетов.

Ф-35A наземного базирования — первый самолет, собранный японской корпорацией «Мицубиши хэви индастриз» (Mitsubishi Heavy Industries), который потерпел крушение через 28 минут после взлета с авиабазы Мисава, расположенной на севере японского острова Хонсю. Обломки были найдены на поверхности, но пилот и фюзеляж самолета не были обнаружены.