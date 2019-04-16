Футболист Сон Хын Мин пожертвовал $130 тыс. жертвам пожара в Южной Корее — портал

Корейский нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Сон Хын Мин пожертвовал $130 тыс. жертвам масштабного лесного пожара в Южной Корее . Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Squawka.

В ночь на 5 апреля в Южной Корее произошел масштабный лесной пожар, который охватил провинцию Канвондо, недалеко от города Косон, в 210 км от Сеула . В результате пожаров погиб по меньшей мере один человек и 11 получили ранения. По свидетельствам очевидцев, огонь уничтожил десятки строений и автомобилей. Эксперты сходятся во мнении, что счет пойдет на сотни миллионов долларов.

"Я верю, что деньги не имеют значения. В настоящее время важнее всего помогать жертвам трагедии, — приводит портал слова футболиста. — Хотя я живу за границей, я знаю, что происходит в моей стране. Думаю, это то, что я должен сделать, когда в моей стране случилась катастрофа".

Ранее корейские СМИ сообщали, что самое щедрое пожертвование — в $100 тыс. предоставила певица Ли Джи Ын, более известная под псевдонимом IU. Свой вклад в фонд помощи внесли также музыкант Ким Хи Чхоль, солисты рок-групп WINNER, CNBLUE, Sistar. Олимпийская чемпионка и призер Игр фигуристка Ким Ён А пожертвовала пострадавшим почти $44 тыс. Ее примеру последовали звезды южнокорейского телевидения Ким У Бин, Ким Со Хёнг, а также Сонг Джун Ки, общий вклад которых составил около $90 тыс.

В текущем сезоне Сон в составе "Тоттенхэма" сыграл в 40 матчах и забил в них 18 голов. "Тоттенхем" в таблице чемпионата Англии занимает третье место, имея в активе 67 очков за 33 игры.