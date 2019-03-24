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Член экипажа лайнера Viking Sky рассказал об эвакуации пассажиров судна 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Reuters
Эвакуация пассажиров с потерявшего ход у берегов Норвегии круизного лайнера Viking Sky идет без паники, рассказал один из членов экипажа россиянин Аман Мулдашев.
Ранее стало известно, что спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого в субботу возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии. Кроме того, ранее сообщалось, что четыре члена экипажа являются россиянами. К середине ночи были эвакуированы около 150 человек.
"Паники нет. Все ведут себя спокойно", — написал Мулдашев в Facebook.
В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что шторм не утихает.
"Пассажиры все ожидают внутри, потому что на улице сильный шторм… Так как сильная качка, не можем спустить шлюпки спасательные", — объяснил россиянин.
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Катастрофы , Происшествия , Норвегия
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