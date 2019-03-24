Член экипажа лайнера Viking Sky рассказал об эвакуации пассажиров судна

EU: Viking Sky cruise ship running aground off Norway | March 23 2019 | Bloomberg | 📹 Alexus Sheppard https://t.co/pNeMuyP36k pic.twitter.com/zGyyeOXDk5— redball (@redball2) 23 марта 2019 г. Эвакуация пассажиров с потерявшего ход у берегов Норвегии круизного лайнера Viking Sky идет без паники, рассказал один из членов экипажа россиянин Аман Мулдашев.

Ранее стало известно, что спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого в субботу возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии. Кроме того, ранее сообщалось, что четыре члена экипажа являются россиянами. К середине ночи были эвакуированы около 150 человек.

"Паники нет. Все ведут себя спокойно", — написал Мулдашев в Facebook.

В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что шторм не утихает.