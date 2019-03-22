Америке предрекли катастрофические наводнения

Весной почти всю континентальную территорию США охватит мощная серия потопов и наводнений. Об этом заявили эксперты Администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает РИА Новости

«Те наводнения, которые уже произошли в Южной Дакоте, Небраске и других штатах — просто прелюдия к тому, что произойдет в апреле и мае. Мы ожидаем, что случится катастрофа, не уступающая по силе историческим наводнениям 1993 и 2011 годов, которые причинили многомиллиардный ущерб экономике США», — заявила Мэри Эриксон (Mary Erickson), заместитель главы Национальной погодной службы США.

Эриксон и ее коллеги предсказывают, что очередная серия мощных наводнений, связанных с резким ростом количества осадков, ожидает США в апреле и мае этого года. По оценкам ученых, они затронут примерно две трети штатов и около 200 миллионов людей, живущих в окрестностях крупных рек, озер и прочих водоемов.

Наибольшая опасность грозит 13 миллионам американцев, живущих в городах вдоль берегов рек Миссисипи, Теннесси, Миссури и некоторых других крупных водных артерий в центральных регионах США. По прогнозам климатологов, их ожидают мощные наводнения, способные установить новые рекорды.

Критическая обстановка, как предполагают исследователи, сложится в этих регионах Америки по трем причинам — из-за рекордно высокого уровня осадков во время зимы — он превысил норму примерно в два раза, быстрого таяния снега в марте и аномально мощных дождей в последующие месяцы.

Ситуация может усугубиться в том случае, если в нижнем течении крупных рек возникнут заторы, препятствующие их движению в сторону Великих озер, Атлантического океана и других бассейнов стока.

При этом, что интересно, в некоторых штатах в западной части Северной Америки, наоборот, будет наблюдаться сильнейшая засуха, которая тоже может негативно повлиять на жизнь местных жителей.

Сейчас специалисты NOAA и Национальной погодной службы США проводят консультации с властями штатов, которые сильнее всего пострадают от наводнений, и готовят рекомендации для гражданского населения.