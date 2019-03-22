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Взрыв на химзаводе в Китае: погибли почти 50 человек 

Мир24 + ещё 7 1 час назад
Фото: TASS/imago images / Xinhua / via www.imago-images.de
Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал бросить все усилия на спасение людей и ликвидацию последствий взрыва на химическом заводе, сообщает РИА «Новости».
В результате взрыва погибли 47 человек, 90 получили тяжелые травмы. Всего в больницы обратились 640 человек.
Взрыв произошел в четверг на химзаводе «Цзянсу Тяньцзяи» на территории промышленного парка «Чэньцзяган» в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн. Он был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2. Взрывной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около пяти километров.
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