Взрыв на химзаводе в Китае: погибли почти 50 человек

В результате взрыва погибли 47 человек, 90 получили тяжелые травмы. Всего в больницы обратились 640 человек.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе «Цзянсу Тяньцзяи» на территории промышленного парка «Чэньцзяган» в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн. Он был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2. Взрывной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около пяти километров.