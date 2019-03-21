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СМИ: единственная выжившая в авиакатастрофе на Кубе выписалась из больницы 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Twitter
Майлен Диас Альмагер, единственная оставшаяся в живых пассажирка разбившегося 18 мая 2018 года в Гаване самолета Boeing 737-201, покинула больницу. Об этом сообщил в среду телеканал Televisa.
Девушка, получившая тяжелые травмы, 10 месяцев проходила лечение в гаванской больнице им. братьев Амейхейрас. Пока не ясно, выписалась ли она окончательно, или врачи отпустили ее только на определенный срок, чтобы она могла встретиться с семьей. Официального заявления от больницы на этот счет пока не поступало.
Boeing 737 разбился практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны в город Ольгин, примерно в 20 км к югу от столицы Кубы. По данным властей, жертвами авиакатастрофы стали 112 человек. Все шесть членов экипажа самолета были гражданами Мексики.
Лайнер принадлежал небольшой мексиканской авиакомпании Damojh, также известной под названием Global Air, которая менее чем за месяц до трагедии передала его в аренду вместе с экипажем кубинскому авиаперевозчику Cubana de Aviacion. Последнюю перед катастрофой проверку самолет, выпущенный в 1979 году, прошел в ноябре 2017 года и получил сертификат летной годности. Расследование причин трагедии пока не завершено.
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Катастрофы , Boeing , Куба
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