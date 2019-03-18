WSJ: минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAX

Министерство транспорта США проводит проверку, чтобы установить, не нарушило ли американское Федеральное авиационное управление (ФАУ) нормы безопасности, когда разрешило полеты лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания в министерстве, данные проверки касаются в первую очередь систем, применяемых для автоматического определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Неполадки в ее работе могли быть одной из причин авиакатастрофы в Индонезии . В октябре в этой стране разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. Сотрудники ведомства также намерены выяснить, могла ли некорректная работа данной системы быть причиной катастрофы самолета той же модели в Эфиопии 10 марта.

Надзорные органы в структуре минтранса уже потребовали от двух сотрудников ФАУ сохранить все компьютерные файлы и документы, касающиеся сертификации Boeing 737 MAX. В ведомстве, в частности, хотят удостовериться, что все технические характеристики лайнера, в особенности указанная система, были проанализированы специалистами должным образом. Данную работы ранее выполняли, в частности, сотрудники подразделения ФАУ в Сиэтле (штат Вашингтон).

Как заявила в воскресенье министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, информация, полученная с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8, свидетельствует, что данная катастрофа схожа с крушением такого же лайнера в Индонезии в 2018 году. Могес, слова которой также привела The Wall Street Journal , заверила, что указанные выводы подтвердили как эфиопские следователи, так и американские.

Авиакатастрофа в Эфиопии 10 марта унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.