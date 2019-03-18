Родным жертв разбившегося в Эфиопии «Боинга» вместо тел выдали землю

Родным жертв разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines вместо тел выдали землю. Об этом сообщает CNN.

Приехавшие в Аддис-Абебу за телами родственники некоторых погибших получили мешочки с землей из района крушения. Останки нельзя будет получить, пока не будет закончена процедура идентификации по ДНК. Это, по словам министра транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, может занять до шести месяцев.

17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.

Boeing 737 MAX 8 упал в Эфиопии 10 марта через несколько минут после взлета. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.