Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родным жертв разбившегося в Эфиопии «Боинга» вместо тел выдали землю 

Lenta.ru 6 часов назад
Родным жертв разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines вместо тел выдали землю. Об этом сообщает CNN.
Приехавшие в Аддис-Абебу за телами родственники некоторых погибших получили мешочки с землей из района крушения. Останки нельзя будет получить, пока не будет закончена процедура идентификации по ДНК. Это, по словам министра транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, может занять до шести месяцев.
17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.
Boeing 737 MAX 8 упал в Эфиопии 10 марта через несколько минут после взлета. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.
Последние новости
Врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти США предсказали банкротство из-за военных расходов Видео массового расстрела в Новой Зеландии разошлось миллионами копий
Катастрофы , Видео , Boeing , Эфиопия
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва нашла способ проучить Киев за Крым
Политика
Корчевников не сдержал эмоции после смерти Началовой
Шоу-бизнес
Европа отказала крымчанам в праве выбора
Европа В мире
Почему дату похорон Началовой перенесли
Шоу-бизнес Статьи
Калкин раскрыл тайну встреч с Майклом Джексоном
Шоу-бизнес Статьи
Польша обратилась к Трампу с антироссийской просьбой
Европа В мире
Врач отреагировал на слухи о наркозависимости Началовой
Шоу-бизнес
Началова, Фриске, Бодров, Децл: проклятье «Последнего героя»
Шоу-бизнес Статьи
Авиаудары в Сирии: погибли мирные жители
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение