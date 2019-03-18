СМИ: число жертв обрушения зданий на севере Китая возросло до 12

Число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий после схода оползня в городе Линьфэнь в провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до 12. Об этом в понедельник сообщила газета China Daily.

Ранее сообщалось о 10 жертвах и 10 пострадавших.

По информации газеты, на данный момент восемь человек числятся пропавшими без вести. Из 79 попавших в зону оползня 46 человек самостоятельно выбрались из опасной зоны.

Инцидент произошел в пятницу в 18:00 по местному времени (13:00 мск) в результате схода оползня. Поиски пропавших продолжаются.