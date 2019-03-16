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СМИ: Boeing представит в марте новое ПО для самолетов 737 MAX 

Российская Газета + ещё 221 16 марта 2019
Фото: Российская Газета
Компания Boeing планирует обновить программное обеспечение (ПО) для самолетов типа Boeing 737 MAX в течение ближайших 7-10 дней, сообщает информационное агентство Reuters.
По данным источников издания, речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов. Ранее руководство компании полагало, что внесение изменений в программное обеспечение может занять несколько месяцев.
Работа над модернизацией ПО самого продаваемого самолета корпорации началась после авиакатастрофы Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года. В недавней аварии лайнера подобной модификации в небе над Эфиопией были обнаружены похожие неполадки.
После очередного крушения рыночная капитализация Boeing на мировых биржах обвалилась на 26,6 миллиарда долларов. Кроме того, ведущие авиакомпании мира отказались от эксплуатации машины до устранения неполадок.
Напомним, 10 марта авиалайнер Boeing 737 MAX рухнул через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. Погибли все 157 человек, находившихся на борту самолета. Это уже вторая катастрофа данной модели за последние пять месяцев
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Катастрофы , Boeing , Reuters
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