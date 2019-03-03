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Сообщение о бесхозной сумке стало причиной эвакуации пассажиров из самолета рейса Кемерово — Москва 

Агентство «Москва» + ещё 15 10 часов назад
Фото: News.ru
В международном аэропорту Кемерово им. А. Леонова пассажиров авиарейса в столицу РФ эвакуировали из самолета из-за сообщения о бесхозной сумки, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Анна Щербакова.
«Пассажиров авиарейса Кемерово — Москва эвакуировали с борта воздушного судна из-за поступившего сообщения об обнаружении бесхозной сумки в самолете. В ходе проверки подозрительных или опасных веществ обнаружено не было», — сказала А. Щербакова.
Она отметила, что аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее «Интерфакс» с ссылкой на осведомленный источник сообщил, что пассажир рейса авиакомпании «Сибирь» Кемерово — Москва сообщил о минировании самолета, с борта воздушного судна эвакуировали более 120 человек.
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Катастрофы , Пожары , Анна Щербакова , АК S7 , МВД , Интерфакс , АГН "Москва" , Кемерово , Москва
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