Сообщение о бесхозной сумке стало причиной эвакуации пассажиров из самолета рейса Кемерово — Москва

«Пассажиров авиарейса Кемерово — Москва эвакуировали с борта воздушного судна из-за поступившего сообщения об обнаружении бесхозной сумки в самолете. В ходе проверки подозрительных или опасных веществ обнаружено не было», — сказала А. Щербакова.

Она отметила, что аэропорт работает в штатном режиме.