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Сальвадор эвакуировали из-за землетрясения 

News.ru + ещё 4 28 минут назад
Фото: globallookpress.com
Парламент Сальвадора был экстренно эвакуирован 1 февраля из-за землетрясения. В Гватемале произошли толчки магнитудой 6,4.
Эвакуирован был и президентский дворец в Сальвадоре. Подземные толчки были зафиксированы у границы с Мексикой, сообщает пресс-служба законодательного собрания.
Очаг залегал на глубине 95 км, персоналу было поручено покинуть здание и разъехаться по домам. Как потом сообщило министерство охраны окружающей среды, сильнее всего землетрясение ощущалось на западе страны.
Ранее News.ru сообщал, что подземные толчки зафиксированы в автономном районе Тибет на юго-западе Китая. Колебания поверхности планеты почувствовали жители населённых пунктов Шэтонгмён и Шигадзе.
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Катастрофы , Происшествия , Сальвадор
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