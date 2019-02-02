Сальвадор эвакуировали из-за землетрясения 

Парламент Сальвадора был экстренно эвакуирован 1 февраля из-за землетрясения. В Гватемале произошли толчки магнитудой 6,4.
Эвакуирован был и президентский дворец в Сальвадоре. Подземные толчки были зафиксированы у границы с Мексикой, сообщает пресс-служба законодательного собрания.
Очаг залегал на глубине 95 км, персоналу было поручено покинуть здание и разъехаться по домам. Как потом сообщило министерство охраны окружающей среды, сильнее всего землетрясение ощущалось на западе страны.
Ранее News.ru сообщал, что подземные толчки зафиксированы в автономном районе Тибет на юго-западе Китая. Колебания поверхности планеты почувствовали жители населённых пунктов Шэтонгмён и Шигадзе.