Сальвадор эвакуировали из-за землетрясения

Парламент Сальвадора был экстренно эвакуирован 1 февраля из-за землетрясения. В Гватемале произошли толчки магнитудой 6,4.

Эвакуирован был и президентский дворец в Сальвадоре . Подземные толчки были зафиксированы у границы с Мексикой , сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Очаг залегал на глубине 95 км, персоналу было поручено покинуть здание и разъехаться по домам. Как потом сообщило министерство охраны окружающей среды, сильнее всего землетрясение ощущалось на западе страны.

Ранее News.ru сообщал, что подземные толчки зафиксированы в автономном районе Тибет на юго-западе Китая. Колебания поверхности планеты почувствовали жители населённых пунктов Шэтонгмён и Шигадзе.