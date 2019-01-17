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На японском острове Кутиноэрабу произошло извержение вулкана 

Р-Спорт + ещё 7 3 часа назад
Фото: © AFP 2019 / Jiji Press
Извержение вулкана произошло на острове Кутиноэрабу в префектуре Кагосима на юго-западе Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Остров постоянно находится под наблюдением вулканологов. В мае 2015 года на острове Кутиноэрабу неожиданно началось извержение вулкана Синдакэ, который выбросил столб пепла и дыма на высоту 9 километров. Было эвакуировано все население острова. Тогда уровень опасности был повышен до 5. Жители смогли вернуться на остров только в декабре того же года.
В августе прошлого года остров вновь заставил специалистов беспокоиться — активизация вулканической деятельности заставила их сразу поднять уровень опасности со второго до четвертого из пяти возможных. Четвертый уровень означает "необходимость приготовиться к эвакуации". Затем уровень опасности был снижен до третьего, несмотря на то, что осенью отмечались извержения небольшого масштаба, а 18 декабря произошло заметное извержение, результатом которого стал выброс лавы.
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Катастрофы , Япония
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