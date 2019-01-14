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Из разрушенного взрывом дома в Шахтах спасли ребенка 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Находившийся в эпицентре взрыва в Шахтах ребенок выжил и был спасен, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.
Утром в жилом многоквартирном доме №16 по улице Хабарова в ростовском городе произошел взрыв бытового газа.
По предварительной информации спасателей, эпицентр взрыва находился на девятом этаже одного из подъездов. В результате взрыва девятый, а также восьмой этажи обрушились.
На данный момент известно о гибели в результате взрыва одной женщины, спасении восьми человек и эвакуации 140.
По словам собеседника агентства в МЧС, двумя из спасенных являются ребенок и его мать, находившиеся на девятом этаже.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире канала «Россия 24» также упомянул о спасении из-под завалов ребенка, девочки. При этом чиновник сообщил, что был спасен и ее отец, в результате ЧП сломавший бедро и получивший челюстно-лицевую травму.
«Жизни их ничего не угрожает», — отметил он.
Комментарии
Катастрофы , Пожары , Происшествия , Василий Голубев , МЧС , ИТАР-ТАСС
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