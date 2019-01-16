Спасатели извлекли еще одно тело из-под завалов дома в Шахтах

Спасатели извлекли тело еще одной жертвы частичного обрушения дома в городе Шахты в Ростовской области , сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС

Представитель экстренных служб отметил, что спасатели извлекли тело последнего погибшего.

Также он сообщил, что поисковая операция завершена.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва в Шахтах выросло до четырех.

14 января в городе Шахты в девятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами.