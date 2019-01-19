Власти оплатят аренду квартир пострадавшим при взрыве газа в Шахтах

Администрация ростовского города Шахты оплатит аренду временных квартир жителям дома, который пострадал при взрыве бытового газа, сообщается на сайте администрации города.

Согласно данным властей, в настоящее время в гостинице "Горняк" проживают 18 человек.

"Глава администрации предложил рассмотреть вариант временного расселения пострадавших граждан в отдельные квартиры с мебелью и бытовой техникой на правах аренды в удобных для людей районах города. Оплачивать аренду жилья в этом случае будет администрация города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент департамент экономики проводит мониторинг рынка найма жилья.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты произошел 14 января. Из-за взрыва частично обрушились восьмой и девятый этажи. Спасены были семь человек. Из-под завалов извлекли тела пятерых погибших. Два человека пострадали.