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Власти оплатят аренду квартир пострадавшим при взрыве газа в Шахтах 

РИА Новости + ещё 48 29 минут назад
Фото: © РИА Новости / Следственный комитет РФ
Администрация ростовского города Шахты оплатит аренду временных квартир жителям дома, который пострадал при взрыве бытового газа, сообщается на сайте администрации города.
Согласно данным властей, в настоящее время в гостинице "Горняк" проживают 18 человек.
"Глава администрации предложил рассмотреть вариант временного расселения пострадавших граждан в отдельные квартиры с мебелью и бытовой техникой на правах аренды в удобных для людей районах города. Оплачивать аренду жилья в этом случае будет администрация города", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент департамент экономики проводит мониторинг рынка найма жилья.
Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты произошел 14 января. Из-за взрыва частично обрушились восьмой и девятый этажи. Спасены были семь человек. Из-под завалов извлекли тела пятерых погибших. Два человека пострадали.
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