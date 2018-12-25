Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следствие назвало причину крушения нового Boeing 737 MAX в Индонезии 

Ведомости + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Max индонезийского авиаперевозчика Lion Air, который упал в Яванское море в октябре, могла стать неправильная настройка датчика скорости. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники газеты уточнили, что за два дня до катастрофы механики установили на авиалайнер новый датчик воздушной скорости. Однако его настройка могла быть произведена некорректно. Датчик передает на бортовой компьютер информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.
По информации издания, после взлета Boeing с датчика начали поступать ошибочные сигналы, что и могло запустить цепь событий, ставшей причиной его крушения. Следователи считают, что неправильная настройка датчика привела к включению автоматической вспомогательной системы, которая пыталась выровнять нос самолета с тем, чтобы лайнер не вошел в штопор. Перед падением пилоты около 20 раз пытались произвести необходимые действия, чтобы помешать командам автоматики.
В то же время сооснователь Lion Air Русди Кирана заявил газете, что датчик воздушной скорости был настроен должным образом. Расследование катастрофы займет еще несколько месяцев, уточняет издание.
Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг) 29 октября. Через 13 минут после взлета он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.
Ведомости: последние новости
Путин и Лукашенко начали решать «старые проблемы» в Кремле Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений России и Белоруссии Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования
Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Boeing , Индонезия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расправа над чеченцами-геями и другие события дня32
Россия резко ответила на ультиматумы США по ракетам
Киселев объяснился за агрессию на телевидении84
Андреева выступила с критикой телевидения58
Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ364
Видео
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
00:29
В Дагестане обрушился мост
Происшествия
01:07
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Войска Армия
03:15
Раскрыты подробности переговоров Путина и Лукашенко
Политика В мире
05:36
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
Армия Оружие
01:40
Россия отказалась безосновательно доверять НАТО
Политика Армия
03:15
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко
Политика
02:45
Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение