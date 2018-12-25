Следствие назвало причину крушения нового Boeing 737 MAX в Индонезии

Причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Max индонезийского авиаперевозчика Lion Air, который упал в Яванское море в октябре, могла стать неправильная настройка датчика скорости. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники газеты уточнили, что за два дня до катастрофы механики установили на авиалайнер новый датчик воздушной скорости. Однако его настройка могла быть произведена некорректно. Датчик передает на бортовой компьютер информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.

По информации издания, после взлета Boeing с датчика начали поступать ошибочные сигналы, что и могло запустить цепь событий, ставшей причиной его крушения. Следователи считают, что неправильная настройка датчика привела к включению автоматической вспомогательной системы, которая пыталась выровнять нос самолета с тем, чтобы лайнер не вошел в штопор. Перед падением пилоты около 20 раз пытались произвести необходимые действия, чтобы помешать командам автоматики.

В то же время сооснователь Lion Air Русди Кирана заявил газете, что датчик воздушной скорости был настроен должным образом. Расследование катастрофы займет еще несколько месяцев, уточняет издание.

Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг) 29 октября. Через 13 минут после взлета он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.