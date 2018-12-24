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В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,7 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Depositphotos
В Тибетском автономном районе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По информации центра, подземные толчки были зафиксированы в 19.32 по местному времени (22.32 мск).
Эпицентр землетрясения находился в 170 км на северо-запад от городского округа Шигадзе и в 335 км к западу от городского округа Лхасы.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5.
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Катастрофы , Китай
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