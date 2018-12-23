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Цунами может нанести новый удар по Индонезии 

News.ru 1 час назад
Фото: Veri Sanovri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Индонезийские власти предупредили об угрозе возникновения нового цунами в прибрежных районах на островах Суматра и Ява.
Официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо подчеркнул, что находящимся в опасной зоне людям не стоит находиться вблизи прибрежных линий.
«Сохраняется угроза новых ударов цунами по районам Пандегланг и Серанг, расположенных в провинции Бантен на острове Ява, а также Лампунг на острове Суматра», — уточнил он.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин направил своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия. Он попросил Видодо передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших при цунами.
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Катастрофы , В мире , Происшествия , Владимир Путин , Индонезия , Суматра , Ява
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