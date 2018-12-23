Цунами может нанести новый удар по Индонезии

Ява. Индонезийские власти предупредили об угрозе возникновения нового цунами в прибрежных районах на островах Суматра

Официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо подчеркнул, что находящимся в опасной зоне людям не стоит находиться вблизи прибрежных линий.

«Сохраняется угроза новых ударов цунами по районам Пандегланг и Серанг, расположенных в провинции Бантен на острове Ява, а также Лампунг на острове Суматра», — уточнил он.