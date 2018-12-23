Число жертв цунами в Индонезии увеличилось до 222 

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось о 168 погибших, 745 пострадавших и 30 пропавших без вести.
Как сообщает агентство со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, "222 человека погибли, 843 пострадали и 28 человек пропали без вести".
Он заявил, что число погибших может возрасти.
Волны цунами обрушились на побережье Зондского пролива на западе Индонезии в субботу в 21.27 по местному времени (17.27 мск). Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий.