Вулкан в Японии выбросил столб дыма и пепла на высоту более 4 тыс. метров

Вулкан Сакурадзима на юго-западном японском острове Кюсю после мощного взрыва выбросил в среду столб дыма и раскаленного пепла на высоту более 4 тыс. м. Как сообщает информационное агентство Kyodo, камни из жерла вулкана разлетались на расстояние почти до двух тысяч метров.

Прилегающий к вулкану район полностью закрыт для посещений. В предыдущий раз такое извержение было отмечено в июле нынешнего года.

Сакурадзима — один из самых опасных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенному рядом крупному городу Кагосима. В Японии насчитывается около 110 активных вулканов.