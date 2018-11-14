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Вулкан в Японии выбросил столб дыма и пепла
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Поргиной напомнили о нормах приличия во время траура

Вулкан в Японии выбросил столб дыма и пепла на высоту более 4 тыс. метров 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вулкан Сакурадзима на юго-западном японском острове Кюсю после мощного взрыва выбросил в среду столб дыма и раскаленного пепла на высоту более 4 тыс. м. Как сообщает информационное агентство Kyodo, камни из жерла вулкана разлетались на расстояние почти до двух тысяч метров.
Прилегающий к вулкану район полностью закрыт для посещений. В предыдущий раз такое извержение было отмечено в июле нынешнего года.
Сакурадзима — один из самых опасных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенному рядом крупному городу Кагосима. В Японии насчитывается около 110 активных вулканов.
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