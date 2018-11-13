Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия 

Американский штат Калифорния, охваченный масштабными лесными пожарами, объявлен зоной стихийного бедствия. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.
«Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания, которые там происходят. Я целиком и полностью с вами. Храни Бог жертв и семьи пострадавших», — написал глава Белого дома в своём микроблоге Twitter.
Ранее Трамп заявил, что причиной лесных пожаров в Калифорнии стало плохое управление угодьями.
Как ранее писал News.ru, масштабные природные пожары вспыхнули на всей территории штата 9 ноября. По последним данным, жертвами стихии стали уже более 30 человек, ещё более 200 числятся пропавшими без вести. Сгорели сотни жилых домов, среди пострадавших оказались известные актёры и музыканты.