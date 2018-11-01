Найден первый черный ящик индонезийского Boeing

Найден первый чёрный ящик индонезийского Boeing

Индонезийские спасатели обнаружили первый бортовой самописец разбившегося лайнера компании Lion Air. Чёрный ящик находится на глубине около 30 метров на дне Яванского моря.

Akhirnya! Kotak hitam atau black box Lion Air JT610 ditemukan. Begini detik-detik saat black box diangkat dari laut ke Kapal Baruna Jaya I, Kamis (1/11). https://t.co/3noguf1VGi— detikcom (@detikcom) 1 ноября 2018 г.

Устройство удалось запеленговать и поднять на поверхность, сообщает портал Detik. Какой именно самописец был найден — речевой или параметрический, не уточняется.

Пассажирский Boeing , направлявшийся в город Панкалпинанг, разбился через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту находились 188 человек, все они погибли. Уже известно, что лайнер развалился на части при столкновении с водой. Кроме того, в сети появилось видео, снятое пассажирами за несколько минут до катастрофы.

Как ранее писал News.ru, в акватории Яванского моря продолжается поисковая операция, зону расширили до 15 морских миль.