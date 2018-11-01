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Найден первый черный ящик индонезийского Boeing
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Найден первый чёрный ящик индонезийского Boeing 

News.ru + ещё 86 2 часа назад
Индонезийские спасатели обнаружили первый бортовой самописец разбившегося лайнера компании Lion Air. Чёрный ящик находится на глубине около 30 метров на дне Яванского моря.
Устройство удалось запеленговать и поднять на поверхность, сообщает портал Detik. Какой именно самописец был найден — речевой или параметрический, не уточняется.
Пассажирский Boeing, направлявшийся в город Панкалпинанг, разбился через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту находились 188 человек, все они погибли. Уже известно, что лайнер развалился на части при столкновении с водой. Кроме того, в сети появилось видео, снятое пассажирами за несколько минут до катастрофы.
Как ранее писал News.ru, в акватории Яванского моря продолжается поисковая операция, зону расширили до 15 морских миль.
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