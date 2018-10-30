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На месте крушения Boeing нашли тело младенца
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Тела 10 погибших достали из воды на месте крушения Boeing 737 

ТК «Звезда» + ещё 35 3 часа назад
На поверхность спасатели также подняли 14 мешков с фрагментами других тел.
Спасатели обнаружили тела десяти человек на месте крушения индонезийского Boeing 737, среди погибших есть один младенец. Водолазы их достали из Яванского моря после того, как утром возобновилась поисковая операция.
На поверхность спасатели также подняли 14 мешков с фрагментами других тел. Полиции теперь предстоит сопоставить образцы ДНК, которые до этого взяли у родственников пассажиров, сообщает The Straits Times.
«Внешнее воздействие»: что могло погубить Boeing
Напомним, Boeing 737 компании Lion Air выполнял рейс по маршруту Джакарта — Панкал-Пинанг, но примерно через 13 минут после вылета потерпел крушение. Лайнер поднялся до 1524 метров и упал в море у западного побережья острова Ява. Командир перед этим успел запросить экстренную посадку в аэропорту.
На борту воздушного судна находились 189 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.
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