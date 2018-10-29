Ещё
Самолет не смог сесть во Внуково из-за собаки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет не смог сесть во Внуково из-за собаки 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет, совершавший посадку в московском аэропорту Внуково, отправили на второй круг из-за собаки, бегавшей по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошел утром 28 октября с летевшим из Сыктывкара Boeing авиакомпании Utair.
Приборы самолета показали препятствие на взлетной полосе, и пилот сообщил об этом сотрудникам наземных служб. Они нашли на аэродроме собаку, прогнали ее, после чего лайнер совершил успешную посадку.
В начале октября два похожих инцидента произошли в Воронеже и Калининграде.
Сначала Boeing не смог сесть в воронежском аэропорту и пошел на второй круг из-за голубей, занявших взлетную полосу. В Калининграде лиса помешала самолету «Победы» приземлиться с первого раза. Оба лайнера успешно приземлились со второй попытки.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощание с Караченцовым23
Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США206
Меркель решила покинуть свой пост18
Прощание с Караченцовым вызвало переполох53
Первые кадры крушения Boeing 7378
Видео
02:41
Меркель решила покинуть свой пост
Европа В мире
05:21
Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США
Общество
03:59
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт
Катастрофы Другое
00:45
В Москве горит территория бывшего завода ЗИЛ
Происшествия
00:26
Прощание с Караченцовым вызвало переполох
Шоу-бизнес
01:30
У упавшего в Индонезии самолета взорвался топливный бак
Происшествия
01:41
Найдено место крушения Boeing
Происшествия В мире
06:02
Меньшовой припомнили конфликт с вдовой Караченцова
Шоу-бизнес
03:59
В посольстве уточнили данные о россиянах на борту Boeing 737
Происшествия Катастрофы
07:26
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение