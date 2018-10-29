Самолет не смог сесть во Внуково из-за собаки

Самолет, совершавший посадку в московском аэропорту Внуково , отправили на второй круг из-за собаки, бегавшей по взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Boeing авиакомпании Utair. По данным канала, инцидент произошел утром 28 октября с летевшим из Сыктывкара

Приборы самолета показали препятствие на взлетной полосе, и пилот сообщил об этом сотрудникам наземных служб. Они нашли на аэродроме собаку, прогнали ее, после чего лайнер совершил успешную посадку.

В начале октября два похожих инцидента произошли в Воронеже и Калининграде.

Сначала Boeing не смог сесть в воронежском аэропорту и пошел на второй круг из-за голубей, занявших взлетную полосу. В Калининграде лиса помешала самолету «Победы» приземлиться с первого раза. Оба лайнера успешно приземлились со второй попытки.