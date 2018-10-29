Ещё
Власти Индонезии просили переподготовить пилотов Lion Air
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: власти Индонезии требовали улучшить подготовку пилотов авиакомпании Lion Air 

Газета.ру + ещё 105 29 октября 2018
Индонезийские власти два года назад потребовали от крупнейшей в стране бюджетной авиакомпании Lion Air, чей Boeing 737 MAX 8 разбился в море, провести работу по улучшению подготовки пилотов. В особенности это требование касалось посадки самолетов, пишет The Strait Times.
По данным издания, первый инцидент с воздушным судном авиакомпании произошел в январе 2002 года, менее чем через три года после основания Lion Air — тогда Boeing 737-200 совершил жесткую посадку в провинции Риау. В августе 2013 года лайнер Boeing 737-200 во время посадки столкнулся с коровой и выкатился со взлетно-посадочной полосы, а в том же году их самолет промахнулся мимо ВПП и разбился в море.
Также, пишут The Strait Times, инциденты с воздушными судами происходили в 2004 году (тогда их самолет разбился в провинции Центральная Ява) и в феврале 2016-го, когда пилоты не смогли удачно посадить лайнер в аэропорту города Сурубая.
После расследования последнего происшествия специальная комиссия индонезийского минтранса потребовала от руководства перевозчика улучшить подготовку пилотов, которые работают в авиакомпании.
Газета.ру: последние новости
СМИ: на борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета находились 189 человек Bild: Меркель покинет пост председателя ХДС NYT: выход Трампа из ДРСМД - сигнал для Северной Кореи
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина затопления плавдока с «Адмиралом Кузнецовым»
Оценено состояние «Адмирала Кузнецова» после инцидента74
США грозит гражданская война52
Андрееву вернули из ссылки после скандала38
Виктория Скрипаль обратилась к Боширову и Петрову178
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Автор хитов Лепса и Орбакайте погиб в ДТП
Происшествия Другое
06:02
Пугачева отказалась от речей на похоронах Караченцова
Шоу-бизнес
00:31
В Подмосковье пассажир автобуса избил контролера
Происшествия
00:54
«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать
В мире Статьи
02:30
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
В мире
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение