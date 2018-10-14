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Шторм «Лесли» обрушился на Португалию
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В Португалии тропический шторм оставил сотни тысяч домов без света 

РИА Новости + ещё 10 5 часов назад
Фото: AFP 2018 / Carlos Costa
По меньшей мере 27 человек пострадали в Португалии в результате тропического шторма "Лесли", достигшего берегов страны в воскресенье ночью, оставив сотни тысяч домов без электричества, сообщает испанское издание El Mundo.
Шторм обрушился на Португалию в ночь на воскресенье вблизи города Фигейра-да-Фош. Порывы ветра достигали 176 км/ч. Красная тревога была объявлена в 13 из 18 районов страны. Служба гражданской обороны зарегистрировала около 1,9 тысяч инцидентов за ночь, среди которых несколько ДТП в результате падений деревьев.
Больше всего пострадал город Коимбра в центральной части Португалии.
По данным издания, шторм "Лесли" станет сильнейшим штормом в Португалии с 1842 года.
По данным испанского государственного метеорологического агентства, к настоящему моменту тропический шторм достиг также и континентальной части Испании с порывами ветра до 96 км/ч, обрушившись в воскресенье утром на провинцию Самора. Сейчас ожидается значительное ослабление шторма.
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