В Индии из-за оползня погибли не менее 12 человек, сообщают СМИ

По меньшей мере 12 человек, включая трех детей, погибли в округе Гаджапати в индийском штате Орисса из-за оползня, вызванного циклоном "Титли", еще четыре жителя числятся пропавшими без вести, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти.

Как сообщает газета, 22 жителя деревни Барагхара укрылись от проходящего циклона в пещере недалеко от деревни после того, как ураганный ветер сдул крыши их хижин. Из-за дождя склон холма обрушился, и 16 человек унесло оползнем. Шесть выживших проинформировали районную администрацию о трагедии. Местные власти заявили, что обнаружили 12 тел, в то время как еще четыре человека пропали без вести.

По данным издания, включая данный случай, наводнения, вызванные циклоном "Титли", уже унесли жизни 21 человека в штате Орисса. Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в других штатах.

"Сельчане жаловались, что ни районный коллектор, ни сотрудники местного отделения милиции не ответили на их звонки SOS", — рассказал председатель местного управления в городе Раягада штата Орисса.

Жители заявили, что не будут кремировать тела до тех пор, пока администрация района не выплатит им адекватную компенсацию.

Комиссар по вопросам оказания чрезвычайной помощи Бишнупада Сетхи заявил, что районная администрация была сосредоточена на оказании помощи прибрежным районам, которые пострадали сильнее. "Эта конкретная деревня расположена далеко от побережья и не находилась в 20-километровой зоне непосредственного воздействия циклона", — сказал Сетхи.

Метеорологический департамент Индии также сообщил, что порядка 300 тысяч человек эвакуированы из пяти прибрежных округов восточного индийского штата Орисса в преддверии приближающегося мощного циклона "Титли". В прибрежных районах Ориссы закрыты большинство государственных учреждений. Общественный транспорт не работает, движение во многих районах штата затруднено из-за поваленных сильным ветром деревьев и ЛЭП. Рыбакам рекомендовано не выходить в море.