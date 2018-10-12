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Ураган приравняли к «матери всех бомб»
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Ураган приравняли к «матери всех бомб» 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: David Goldman / AP
Разрушения от урагана «Майкл» в США сравнимы со взрывом фугасной авиабомбы GBU-43, известной как «мать всех бомб». Об этом пишет BBC News.
Ураган накрыл побережье Флориды 10 октября. «Майкл» разбивал лодки, переворачивал 30-тонные фуры, в городе Мексико Бич он сносил дома целыми кварталами. «Мать всех бомб не нанесет урона больше», — заявил бывший мэр города Том Бейли.
Без электричества остались более 1,4 миллиона владений. К настоящему моменту известно о 12 жертвах, спасатели ищут под обломками выживших. В разборе завалов также помогают военные.
Ранее сообщалось, что база ВВС США Тиндалл во Флориде серьезно пострадала во время урагана «Майкл». Указывалось, что в той или иной степени повреждено каждое здание, некоторые из них уничтожены полностью. Разрушена взлетно-посадочная полоса и пристань с доками.
В апреле 2017 года американские военные впервые применили бомбу GBU-43 — один из мощнейших авиационных боеприпасов в мире. Удар был нанесен по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в афганистанской провинции Нангархар.
Сила взрыва GBU-43 составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров.
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