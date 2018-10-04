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Заместитель Чайки погиб в авиакатастрофе
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Заместитель Чайки погиб в авиакатастрофе 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб при крушении вертолета, сообщает «Коммерсант».
Накануне в Костромской области разбился вертолет AS350. Воздушное судно взлетело с вертолетной площадки «Хелипорт-Москва», а пунктом назначения была костромская деревня Спасское. Крушение произошло в районе деревни Вонышево.
>> Упал и обгорел: под Костромой разбился вертолет
По данным издания, одним из четверых погибших в результате авиакатастрофы стал Саак Карапетян — заместитель генерального прокурора России Юрия Чайки. В самом ведомстве эту информацию уже подтвердили. Карапетян курировал в Генпрокуратуре международно-правовые отношения.
«Коммерсант» отмечает, что расследующие ЧП следователи назвали его предварительной причиной потерю ориентации пилотом в темноте.
Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило по факту катастрофы уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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