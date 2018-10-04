Заместитель Чайки погиб в авиакатастрофе 

Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб при крушении вертолета, сообщает «Коммерсант».
Накануне в Костромской области разбился вертолет AS350. Воздушное судно взлетело с вертолетной площадки «Хелипорт-Москва», а пунктом назначения была костромская деревня Спасское. Крушение произошло в районе деревни Вонышево.
По данным издания, одним из четверых погибших в результате авиакатастрофы стал Саак Карапетян — заместитель генерального прокурора России Юрия Чайки. В самом ведомстве эту информацию уже подтвердили. Карапетян курировал в Генпрокуратуре международно-правовые отношения.
«Коммерсант» отмечает, что расследующие ЧП следователи назвали его предварительной причиной потерю ориентации пилотом в темноте.
Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило по факту катастрофы уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».