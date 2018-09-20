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Участвовавших в сплаве по реке Урми туристов доставили вертолетом в Хабаровск
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Участвовавших в сплаве по реке Урми туристов доставили вертолетом в Хабаровск 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники авиационно-спасательного центра МЧС России по Хабаровскому краю доставили туристов в столицу региона. Экстремалы сплавлялись на байдарках по реке Урми и перевернулись. На борту воздушного судна было трое пострадавших. Об этом сообщил сайт AmurMedia.ru.
Один из туристов погиб в результате заплыва. Его тело также доставили в Хабаровск. На данный момент полицейские и следователи выясняют все причины произошедшего.
Все экстремалы были из Биробиджана. По их словам, они на автомобиле из поселка Сулук доехали до устья реки Лака, где пересели на байдарки и стали сплавляться вниз по течению. Конечная точка их маршрута была поселок Кукан, но пройдя около 15 километров по реке Урми, байдарку одного из туристов сильно закрутило, в результате чего он оказался в воде.
На мужчине не было экипировки, он забыл ее надеть. Приятели вытащили его на берег, но все попытки оказать ему помощь оказались тщетными. 41-летний мужчина погиб во время сплава. Выжившие дождались помощи сотрудников МЧС на берегу реки.
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