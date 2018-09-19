В Забайкалье два человека погибли при крушении мотодельтаплана 

КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. Частный мотодельтаплан разбился в районе аэродрома Каштак под Читой, погибли два человека, сообщили РИА Новости в поисково-спасательной службе «Забайкалпожспаса». По словам собеседника агентства, инцидент произошел в среду вечером.
"Вероятно, была какая-то неисправность, мотодельтоплан упал и загорелся. Погибли два человека", — сказал заместитель начальника государственного учреждения «Забайкалпожспас» — начальник поисково-спасательной службы Сергей Скрынник. Он добавил, что авиамашина принадлежит частному лицу.
В Восточно-Сибирском СУСК на транспорте РИА Новости сообщили, что на место выехала следственная группа.