МЧС проверяет информацию о пожаре в Центральной клинической больнице РАН в Ясенево

Возгорание произошло в Центральной клинической больнице (ЦКБ) РАН на юго-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «Поступила информация о пожаре в ЦКБ РАН на Литовском бульваре, д. 1А. На место выехали экстренные службы», — сказал собеседник агентства. В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС Агентству «Москва» подтвердили получение заявки о происшествии на Литовском бульваре, д. 1А. «На место следуют подразделения, другой информации пока нет», — сказали в ведомстве.