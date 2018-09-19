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МЧС проверяет информацию о пожаре в Центральной клинической больнице РАН в Ясенево
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МЧС проверяет информацию о пожаре в Центральной клинической больнице РАН в Ясенево 

Агентство «Москва» + ещё 9 1 час назад
Возгорание произошло в Центральной клинической больнице (ЦКБ) РАН на юго-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Поступила информация о пожаре в ЦКБ РАН на Литовском бульваре, д. 1А. На место выехали экстренные службы», — сказал собеседник агентства.
В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС Агентству «Москва» подтвердили получение заявки о происшествии на Литовском бульваре, д. 1А. «На место следуют подразделения, другой информации пока нет», — сказали в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
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