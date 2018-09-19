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В Кызыле началась установка пролетов нового моста через Енисей
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В Кызыле началась установка пролетов нового моста через Енисей 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 19 сентября. Установка пролетов нового моста через Енисей началась в Кызыле. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Тувы.
"Надвижка многотонных пролетных строений на мостовые опоры началась с левого берега, на котором с осени прошлого года было возведено три опоры. По существующей у строителей традиции Шолбан Кара-оол (глава Тувы) заложил в основание мостовых конструкций монетку", — сообщили в пресс-службе.
По проекту длина нового моста составит 401 метр, пролетов — 378 метров. Пролеты моста, которые монтируются на опоры, собирались на берегу. Теперь с помощью мощных гидравлических механизмов их будут надвигать на опоры. Каждый пролет — 133 метра, 300 тонн, а всего их четыре.
Сейчас в Кызыле существует один мост через Енисей — Коммунальный, который находится в аварийном состоянии после землетрясения 2013 года. Он рассчитан на максимальный поток до 8 тыс. машин в сутки, сегодня за то же время пропускает около 15 тыс. единиц транспорта.
"После того, как введем новый мост, начнем реконструкцию старого. В конечном итоге, служить городу будут оба моста", — процитировали в пресс-службе слова Кара-оола.
Новый мост возводится почти впритирку со старым. Строители должны завершить его в 2019 году. Когда он будет готов принять транспортные потоки, дорожники приступят к реконструкции старого моста. В итоге обе конструкции будут соединены в одно сооружение с четырехполосным дорожным полотном для автомобилей и двумя пешеходными дорожками по краям.
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