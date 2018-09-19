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МЧС провело авиаразведку степных пожаров в Оренбургской области
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МЧС провело авиаразведку степных пожаров в Оренбургской области 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Оренбургской области продолжаются мероприятия по тушению природного пожара. В МЧС провели авиаразведку, чтобы определить наиболее сложные и труднодоступные очаги для наземных пожарно-спасательных подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Для тушения отдельно горящих территорий задействуют авиацию. На месте работают группировки Уфимского филиала РПСО МЧС России и ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России». Привлечены свыше 90 человек и порядка 14 единиц техники.
В аэропорту Оренбург к вылету готовы два вертолета Ми-8 и два Ил-76 военно-транспортного полка Минобороны.
Сейчас пожарные тушат и проливают тлеющие очаги пожара. Как уточнили в МЧС, угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует. Железнодорожное и транспортное сообщение не нарушено.
Всего в ликвидации пожаров участвуют почти 340 человек, свыше 80 единиц техники, Ми-8, Ил-76, пожарные поезда и БПЛА.
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