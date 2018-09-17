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Би-би-си: более 100 человек погибли в результате наводнений в Нигерии
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Би-би-си: более 100 человек погибли в результате наводнений в Нигерии 

ТАСС 34 минуты назад
ТАСС, 17 сентября. Свыше ста человек погибли за последние дни в Нигерии в результате обширных наводнений. После продолжительных ливней вышли из берегов две крупнейшие реки страны — Нигер и Бенуэ, сообщила в понедельник британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на Национальное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий Нигерии.
Более всего пострадали сельские районы, где половодье затопило посевы продовольственных культур, жилые дома, автодороги. Тысячи людей вынуждены покинуть свои родные места в центре и на юге Нигерии. Наиболее острая обстановка сложилась в штате Нигер, где стихия унесла жизни 40 человек. Всего наводнения затронули 12 штатов Нигерии.
Ливни в Нигерии пока не стихают. Власти страны рассматривают вопрос о введении чрезвычайного положения для мобилизации ресурсов страны на борьбу со стихией.
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