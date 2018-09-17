Степной пожар под Медногорском перекинулся на одно из сел 

В селе Сарбаево под Медногорском по данным на 17:30 по местному времени произошло возгорание сена и надворной постройки. Как сообщает Главное управление МЧС по Оренбургской области, из поселка эвакуирован один местный житель, остальные покинули населенный пункт на личных автомобилях.
Огонь повредил 18 строений. Площадь пожара уточняется.
По последним данным к ликвидации последствий степного пожара привлечены 216 человек и 44 единицы техники.
Напомним, сегодня, 17 сентября, в районе поселка Рысаево загорелась сухая трава. В связи с пожаром в Медногорске введен режим ЧС. На месте происшествия работает оперативная группа регионального ГУ МЧС под руководством полковника Валентина Гнедова.
Для тушение огня использовались вертолет МИ-8 Жуковского и два борта Ил-76. Кроме того, подготовлена эвакуация местного населения поселков Рысаево и Идельбаево. В Медногорске развернуты семь пунктов временного размещения.
В связи с плохой видимостью на 170-178 км автодороги Каменноозерное-Медногорск вводилось ограничение движения. В настоящий момент проезд по дороге открыт.