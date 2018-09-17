Степной пожар под Медногорском перекинулся на одно из сел

В селе Сарбаево под Медногорском по данным на 17:30 по местному времени произошло возгорание сена и надворной постройки. Как сообщает Главное управление МЧС по Оренбургской области , из поселка эвакуирован один местный житель, остальные покинули населенный пункт на личных автомобилях.

Огонь повредил 18 строений. Площадь пожара уточняется.

По последним данным к ликвидации последствий степного пожара привлечены 216 человек и 44 единицы техники.

Напомним, сегодня, 17 сентября, в районе поселка Рысаево загорелась сухая трава. В связи с пожаром в Медногорске введен режим ЧС. На месте происшествия работает оперативная группа регионального ГУ МЧС под руководством полковника Валентина Гнедова.

Для тушение огня использовались вертолет МИ-8 Жуковского и два борта Ил-76. Кроме того, подготовлена эвакуация местного населения поселков Рысаево и Идельбаево. В Медногорске развернуты семь пунктов временного размещения.

В связи с плохой видимостью на 170-178 км автодороги Каменноозерное-Медногорск вводилось ограничение движения. В настоящий момент проезд по дороге открыт.