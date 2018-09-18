Ещё
Природный пожар в Оренбургской области локализован — МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Природный пожар в Оренбургской области локализован — МЧС 

Авторадио + ещё 1 1 час назад
В Оренбургской области тушат крупный природный пожар рядом с Медногорском. Сегодня утром спасателям удалось его локализовать, но ситуацию осложняет сильный ветер. Огонь подошел к трем поселкам, где проживают 400 человек, там объявлена эвакуация, действует режим ЧС. В селе Сарбаево пламя повредило 14 зданий. Над горящей степью сбрасывают воду вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76. Спасателям помогают военные и отряды МЧС из других регионов и Казахстана. Работу не прекращали и в ночные часы. В причинах пожара будет разбираться и прокуратура.
Авторадио: последние новости
В США уже не менее 14 человек стали жертвами урагана Флоренс Более 200 спасателей тушат возгорание травы в Оренбурге На Сочи обрушилось наводнение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN разнесли за сбитый российский самолет507
Россиян не пускают в Израиль141
США «назвали» виновных в уничтожении Ил-20315
Запад стягивает силы в Средиземное море77
Собчак прячется от кредиторов60
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:46
Последнее интервью Кобзона взбесило Украину
Шоу-бизнес
05:14
Авраама Руссо похитили по заказу Исмаилова
Шоу-бизнес Криминал
00:33
Россиян не пускают в Израиль
Политика
07:44
Церковь предрекла новую войну на Украине
В мире Общество
04:06
Запад стягивает силы в Средиземное море
Армия
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение