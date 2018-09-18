В Оренбургской области тушат крупный природный пожар рядом с Медногорском. Сегодня утром спасателям удалось его локализовать, но ситуацию осложняет сильный ветер. Огонь подошел к трем поселкам, где проживают 400 человек, там объявлена эвакуация, действует режим ЧС. В селе Сарбаево пламя повредило 14 зданий. Над горящей степью сбрасывают воду вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76. Спасателям помогают военные и отряды МЧС из других регионов и Казахстана. Работу не прекращали и в ночные часы. В причинах пожара будет разбираться и прокуратура.