Хабаровский край отдохнет от дождей

Неделю без осадков прогнозируют в Хабаровском крае синоптики. Циклон, пришедший на выходных, практически покинул территорию региона — незначительные дожди могут ненадолго задеть лишь северные районы.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном гидрометцентре, ночью ожидается +12 градусов на основной территории региона, а в горах — около 0°C. Днем термометр покажет от +17°C до +22°C по южным районам и в пределах +13…+18°C по центральным и северным районам.

В Хабаровске также ясно, ветер юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура ночью +6…+11°C, днем в пределах +16…+21°C.