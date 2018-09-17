Ещё
Хабаровский край отдохнет от дождей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хабаровский край отдохнет от дождей 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Неделю без осадков прогнозируют в Хабаровском крае синоптики. Циклон, пришедший на выходных, практически покинул территорию региона — незначительные дожди могут ненадолго задеть лишь северные районы.
Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном гидрометцентре, ночью ожидается +12 градусов на основной территории региона, а в горах — около 0°C. Днем термометр покажет от +17°C до +22°C по южным районам и в пределах +13…+18°C по центральным и северным районам.
В Хабаровске также ясно, ветер юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура ночью +6…+11°C, днем в пределах +16…+21°C.
— Существенные осадки ожидаются к выходным. Произойдет заток холода и температуры при дожде понизятся на пару градусов — в пределах +12…+18°C, — дополнила дежурный синоптик ведомства Елена Трофимова.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Большой Уссурийский – самый масштабный проект Более 58 тыс человек пострадали от наводнения в Таиланде Робототехники Хабаровского края обходят конкурентов за счёт качества
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась184
Подозреваемый в убийстве Захарченко рассказал о вербовке86
В России могут ввести «сухой закон»89
Певец Луконин погиб в страшном ДТП7
ЦИК объяснил резкую смену лидера на выборах в Приморье136
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение