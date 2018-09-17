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У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
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У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Сейсмическое событие произошло в понедельник днём по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана вблизи Камчатского залива на глубине 17 километров в 62 километрах юго-восточнее села Крутоберегово Усть-Камчатского района, расположенного на востоке полуострова", — сказал представитель службы.
Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 10,9. По информации краевого главка МЧС, в населенных пунктах региона сейсмическое событие не ощущалось.
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