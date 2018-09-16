Западные СМИ ужаснула «страшная» российская РСЗО «Ураган»

Россия запускает десятки ракет из страшной ракетной пусковой установки „Ураган“ во время крупнейших военных маневров», — так начинается публикация в британском издании The Sun.

Работа реактивных систем залпового огня с 16 направляющими произвела должный эффект. «Ужасающие кадры показали, что 20-тонная военная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами с впечатляющей скоростью», — пишет The Sun.

В публикации отмечается, что РСЗО «Ураган» способен уничтожить противника на расстоянии в 20 миль (более 32 километров). Впрочем, на самом деле максимальная дальность выстрела из установки еще больше — почти 36 километров.

Пусковая установка, которая вращается на 240 градусов, может стрелять фугасными, термобарическими, зажигательными, химическими и кассетными боеприпасами. «Каждая ракета калибра 220 мм может разбросать 312 противопехотных мин, которые препятствуют движению противника», — отмечается в материале.

Также в публикации подчеркивается, что «Ураган» отличается надежностью и простотой в обслуживании. При этом The Sun пишет, что РСЗО «Ураган» оказалась лишь одним из видов оружия, которое было продемонстрировано на учениях «Восток-2018».