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Западные СМИ ужаснула «страшная» российская РСЗО «Ураган»
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Западные СМИ ужаснула «страшная» российская РСЗО «Ураган» 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
«Россия запускает десятки ракет из страшной ракетной пусковой установки „Ураган“ во время крупнейших военных маневров», — так начинается публикация в британском издании The Sun.
Работа реактивных систем залпового огня с 16 направляющими произвела должный эффект. «Ужасающие кадры показали, что 20-тонная военная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами с впечатляющей скоростью», — пишет The Sun.
В публикации отмечается, что РСЗО «Ураган» способен уничтожить противника на расстоянии в 20 миль (более 32 километров). Впрочем, на самом деле максимальная дальность выстрела из установки еще больше — почти 36 километров.
Пусковая установка, которая вращается на 240 градусов, может стрелять фугасными, термобарическими, зажигательными, химическими и кассетными боеприпасами. «Каждая ракета калибра 220 мм может разбросать 312 противопехотных мин, которые препятствуют движению противника», — отмечается в материале.
Также в публикации подчеркивается, что «Ураган» отличается надежностью и простотой в обслуживании. При этом The Sun пишет, что РСЗО «Ураган» оказалась лишь одним из видов оружия, которое было продемонстрировано на учениях «Восток-2018».
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