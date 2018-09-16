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В Южной Корее разбился частный самолет
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В Южной Корее разбился частный самолет 

Газета.Ru + ещё 5 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В уезде Ванджу провинции Чолла-Пукто на западе Южной Кореи разбился частный легкомоторный самолет. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на сотрудников противопожарной службы.
В противопожарной службе сообщили, то поисково-спасательные работы начались после того, как в полицию поступили сообщения о крушении воздушного судна.
Предположительно, инцидент произошел в районе 15.30 по местному времени (09.30 мск) в воскресенье, 16 сентября. Оба находившихся на борту человека погибли.
В данный момент специалисты устанавливают причину крушения.
Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека.
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