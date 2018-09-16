В Южной Корее разбился частный самолет

В уезде Ванджу провинции Чолла-Пукто на западе Южной Кореи разбился частный легкомоторный самолет. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на сотрудников противопожарной службы.

В противопожарной службе сообщили, то поисково-спасательные работы начались после того, как в полицию поступили сообщения о крушении воздушного судна.

Предположительно, инцидент произошел в районе 15.30 по местному времени (09.30 мск) в воскресенье, 16 сентября. Оба находившихся на борту человека погибли.

В данный момент специалисты устанавливают причину крушения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Массачусетс в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека.