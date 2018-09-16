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В Южной Корее разбился частный самолет, двое погибли
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В Южной Корее разбился частный самолет, двое погибли 

РИА Новости + ещё 3 48 минут назад
Фото: Apral.ru
ТОКИО, 16 сен — РИА Новости. Частный легкомоторный самолет разбился в воскресенье в уезде Ванджу провинции Чолла-Пукто на западе Южной Кореи, погибли два человека, передает агентство Ренхап со ссылкой на сотрудников противопожарной службы.
Сообщается, что поисково-спасательные работы начались после того, как в полицию поступили несколько сообщений о якобы крушении самолета.
Инцидент, предположительно, произошел около 15.30 по местному времени (09.30 мск). Причина крушения самолета устанавливается.
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