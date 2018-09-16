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В Сочи сохраняется угроза наводнения из-за сильных ливней
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В Сочи сохраняется угроза наводнения из-за сильных ливней 

Газета.Ru + ещё 26 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Сочи из-за сильных ливней возможно наводнение, в данный момент управление МЧС по Краснодарскому краю сообщает о подтоплении в поселке Кудепста Хостинского района.
По данным ведомства, из-за обильных осадков в Кудепсте подтопило три придомовые территории. В одном случае вода проникла в домовладение, эвакуация жителей не проводилась. Отмечается, что для откачки воды привлечено подразделение МЧС.
Газета «КоммерсантЪ» уточняет, ссылаясь на управление МЧС, что в Сочи в настоящий момент сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. В ведомстве предупреждают, что на регион могут обрушиться ливни, грозы, град, шквалистое усиления ветра, сход селей, резкие подъемы уровней воды в реках. Также возможно формирование смерчей.
Ранее сообщалось, что в Сочи возбудили дело по факту гибели упавшего в ливневку мальчика.
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