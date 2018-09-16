В Сочи сохраняется угроза наводнения из-за сильных ливней

Сочи из-за сильных ливней возможно наводнение, в данный момент управление МЧС по Краснодарскому краю сообщает о подтоплении в поселке Кудепста Хостинского района.

По данным ведомства, из-за обильных осадков в Кудепсте подтопило три придомовые территории. В одном случае вода проникла в домовладение, эвакуация жителей не проводилась. Отмечается, что для откачки воды привлечено подразделение МЧС.

Газета «КоммерсантЪ» уточняет, ссылаясь на управление МЧС, что в Сочи в настоящий момент сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. В ведомстве предупреждают, что на регион могут обрушиться ливни, грозы, град, шквалистое усиления ветра, сход селей, резкие подъемы уровней воды в реках. Также возможно формирование смерчей.

Ранее сообщалось, что в Сочи возбудили дело по факту гибели упавшего в ливневку мальчика.