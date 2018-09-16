Ураган «Флоренс» унес жизни 11 человек

Власти Южной Каролины подтвердили данные о количестве жертв урагана «Флоренс» и сообщили, что опасность еще сохраняется. Угрозу представляют не только сильный ветер и осадки, но и оборванные линии электропередач, передает телеканал «360».

По данным полиции штата, 62-летняя женщина погибла в аварии. Она не справилась с управлением и врезалась в дерево. В Северной Каролине одними из первых погибли мать и ее 8-месячный ребенок: на них упало дерево. Пресс-секретарь округа Ленуар Брайан Хэнкс сообщил, что 78-летний мужчина умер от разряда электрического тока, когда под дождем попытался подключить удлинители к генератору. Шериф округа Дюплин предоставил данные еще о трех погибших. Причиной он назвал внезапный и стремительный подъем уровня воды.

Национальный центр ураганов сообщил, что в некоторых районах Каролины возможно «катастрофическое наводнение». Ураган «Флоренс» пришел в штат в субботу и принес с собой проливные дожди, сильный ветер и высокие волны, из-за которых были вызваны на работу сотни спасателей.

Представители экстренных служб просят людей покинуть дома и эвакуироваться из опасного региона. В некоторых частях Северной Каролины за сутки выпало более 60 сантиметров осадков. Есть вероятность, что потоки воды разрушат заграждения и плотины, заблокируют мосты.