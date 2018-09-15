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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от Северо-Курильска
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от Северо-Курильска 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
ТАСС, 15 сентября. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в субботу в 90 км к югу от Северо-Курильска в Сахалинской области.
Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, очаг стихии залегал на глубине 52,9 км. Информация о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступала.
В Северо-Курильске, который расположен на острове Парамушир, проживает около 2,5 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что серия землетрясений из не менее чем 10 толчков магнитудой от 4,8 до 5,6 произошла у японских островов Рюкю менее чем за сутки.
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