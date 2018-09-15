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Завершена спасательная операция в Сахалинской области 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Завершилась спасательная операция в Томаринском районе Сахалинской области — утром в субботу вертолет МЧС с медиками на борту вылетел к группе туристов, одному из участников которой понадобилась помощь.
Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС по Сахалинской области. В сообщении уточняется, что ранее поступила информация о том, что один из членов туристической группы из Холмска, путешествующей в районе озера Моховое, нуждается в эвакуации.
"В район происшествия вылетел вертолет Ми-8. Так как маршрут проходил по гористой труднодоступной местности, принято решение эвакуировать группу туристов из восьми человек, в их числе трое детей", — сообщает пресс-служба ведомства.
В 8.25 по московскому времени вертолет с туристами на борту приземлился в Южно-Сахалинске. О состоянии пострадавшего информации пока нет.
Группа туристов вышла из Холмска в понедельник. Томариниский район Сахалинской области находится в 180 километрах от Южно-Сахалинска и приравнен к районам Крайнего севера.
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