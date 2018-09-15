Завершена спасательная операция в Сахалинской области

Завершилась спасательная операция в Томаринском районе Сахалинской области — утром в субботу вертолет МЧС с медиками на борту вылетел к группе туристов, одному из участников которой понадобилась помощь.

Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС по Сахалинской области. В сообщении уточняется, что ранее поступила информация о том, что один из членов туристической группы из Холмска, путешествующей в районе озера Моховое, нуждается в эвакуации.

"В район происшествия вылетел вертолет Ми-8. Так как маршрут проходил по гористой труднодоступной местности, принято решение эвакуировать группу туристов из восьми человек, в их числе трое детей", — сообщает пресс-служба ведомства.

В 8.25 по московскому времени вертолет с туристами на борту приземлился в Южно-Сахалинске. О состоянии пострадавшего информации пока нет.

Группа туристов вышла из Холмска в понедельник. Томариниский район Сахалинской области находится в 180 километрах от Южно-Сахалинска и приравнен к районам Крайнего севера.