Начало реактивной эры гражданской авиации

15 сентября 1956 года самолёт Ту-104 совершил первый регулярный рейс с пассажирами по трассе Москва Иркутск . Через 7 часов 10 минут лётного времени, преодолев (с посадкой в Омске ) 4570 км, самолёт приземлился в Иркутске.

По сравнению с предыдущим (поршневым) поколением самолётов, реактивная машина преодолевала расстояния почти в 3 раза быстрее. Ту-104, перевозивший до 100 пассажиров за один рейс и преодолевавший 800-900 км в час, стал вторым основным (после Ил-18) самолётом на магистральных линиях «Аэрофлота» . В том же году реактивные первенцы стали летать на линиях Москва — Тбилиси, Москва — Ташкент, Москва — Хабаровск.

В сентябре 1957 года из аэропорта Внуково на Ту-104 был выполнен полёт в Нью-Йорк, который, как отмечала тогда западная пресса, «подтвердил приоритет СССР в развитии реактивной техники».

Последний полёт этого самолёта в СССР состоялся в 1986 году.

А в сентябре 1976 года на привокзальной площади аэропорта Внуково был установлен памятник самолёту Ту-104 в честь 20-летия начала полётов.

Кое-что о Ту-104:

— самолёт был создан на базе бомбардировщика Ту-16, во многом повторял его конструкцию и был близок по составу оборудования, по кодификации НАТО назывался Сamel — «Верблюд»;

— в период с 1956 года, после приостановки по техническим причинам полётов британского реактивного авиалайнера «Комета», до октября 1958 года, когда был введён в коммерческую эксплуатацию американский реактивный авиалайнер Boeing 707, Ту-104 был единственным эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в мире;

— 15 февраля 1961 года с Ту-104 было выполнено первое в Советском Союзе наблюдение солнечного затмения с самолёта (на высоте 10 000 м).