Ещё
Начало реактивной эры гражданской авиации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начало реактивной эры гражданской авиации 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
15 сентября 1956 года самолёт Ту-104 совершил первый регулярный рейс с пассажирами по трассе Москва — Иркутск. Через 7 часов 10 минут лётного времени, преодолев (с посадкой в Омске) 4570 км, самолёт приземлился в Иркутске.
По сравнению с предыдущим (поршневым) поколением самолётов, реактивная машина преодолевала расстояния почти в 3 раза быстрее. Ту-104, перевозивший до 100 пассажиров за один рейс и преодолевавший 800-900 км в час, стал вторым основным (после Ил-18) самолётом на магистральных линиях «Аэрофлота». В том же году реактивные первенцы стали летать на линиях Москва — Тбилиси, Москва — Ташкент, Москва — Хабаровск.
В сентябре 1957 года из аэропорта Внуково на Ту-104 был выполнен полёт в Нью-Йорк, который, как отмечала тогда западная пресса, «подтвердил приоритет СССР в развитии реактивной техники».
Последний полёт этого самолёта в СССР состоялся в 1986 году.
А в сентябре 1976 года на привокзальной площади аэропорта Внуково был установлен памятник самолёту Ту-104 в честь 20-летия начала полётов.
Кое-что о Ту-104:
— самолёт был создан на базе бомбардировщика Ту-16, во многом повторял его конструкцию и был близок по составу оборудования, по кодификации НАТО назывался Сamel — «Верблюд»;
— в период с 1956 года, после приостановки по техническим причинам полётов британского реактивного авиалайнера «Комета», до октября 1958 года, когда был введён в коммерческую эксплуатацию американский реактивный авиалайнер Boeing 707, Ту-104 был единственным эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в мире;
— 15 февраля 1961 года с Ту-104 было выполнено первое в Советском Союзе наблюдение солнечного затмения с самолёта (на высоте 10 000 м).
Парламентская газета: последние новости
Новак: трёхсторонние переговоры по транзиту газа через Украину могут состояться в октябре Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам тёплый сентябрь Грузовикам закроют проезд через подмосковную Ивантеевку до 2021 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ наотрез отказалась выполнять требование США401
Российские пограничники облили водой украинский катер105
Разрушение Крымского моста и другие события дня26
Стали известны подробности стрельбы в Москве5
Собчак жестко высказалась об «отравителях»444
Видео
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
01:19
В Крыму произошло новое ЧП
Происшествия
01:37
Развод подорвал здоровье Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение